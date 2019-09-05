АМКУ обязал Group DF Фирташа разделить активы азотной химии

Антимонопольный комитет Украины в четверг принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За нарушения к субъектам хозяйствования ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО "Ровноазот" применить принудительное разделение, которое должно быть осуществлено в течение девяти месяцев со дня получения решения", - зачитал глава АМКУ Юрий Терентьев результативную часть дела в ходе заседания комитета.

АМКУ установил, что эти компании, а также ООО "НФ Трейдинг Украина" в 2014- 2017 годах злоупотребляли монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений.

Терентьев заявил, что нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением, как отметил Терентьев, является остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям.

"Основанием для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", - зачитал Терентьев.

Реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию "НФ Трейдинг Украина". АМКУ оштрафовал ее на 107 млн грн.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", - добавил Терентьев.

Наші гроші отмечают, что АМКУ принял решении о принудительном разделении впервые с 1995 года.

Издание пишет, что потребители удобрений указанных компаний за этот период (2014 - 2017 годы) могут обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного злоупотреблением монопольным положением, в двойном размере.

Напомним, активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская область) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

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