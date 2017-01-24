АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" почти на 13 миллионов

Антимонопольный комитет Украины наложил на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12 780 354 грн в связи с злоупотреблениями монопольным положением.

Об этом в Фейсбуке сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Завершили слушание дела о злоупотреблениях ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12 780 354 грн", - написала она.

Загребельская подчеркнула, что кроме штрафа, ГП "МА "Борисполь" обязали до 1 марта 2017 года устранить нарушения путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня.

Аэропорт также до 1 марта должен разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой, не допуская после такого распределения субсидирования деятельности по наземному обслуживанию за счет доходов, полученных от своей деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности.