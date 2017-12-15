АМКУ оштрафовал Киевстар на 21 миллион гривен

Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать мобильного оператора "Киевстар" на 21,31 миллиона гривен.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Как отмечается, решение было принято по делу против ответчика АО "Киевстар" о недобросовестной конкуренции в виде распространения информации об условиях тарификации, что вводит в заблуждение (нарушение статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции").

"Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений в двух из которых отмечалось, что тарификация" посекундная". По факту это утверждение ложное - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора", - отметил Терентьев.

Глава также отметил, что 18 сентября этого года решение по аналогичной проблеме было принято в отношении ООО "Лайфсел". На компанию был наложен штраф в размере 19,46 млн гривен.