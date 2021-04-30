АМКУ оштрафував енергетиків на 800 мільйонів

Антимонопольний комітет України прийняв рішення оштрафувати "Центренерго" компанії групи ДТЕК і інших гравців ринку вугілля більш як на 775 мільйонів гривень.

Штраф накладено за синхронне підвищення цін у 2016-2019 роках, повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет визнав, що Міненергетики змушувало енергокомпанії до скоєння подібних дій шляхом запрошення їх на наради до Міністерства.

"Деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016- 2019 роках", - йдеться в повідомленні.

В ході розслідування з'ясувалося, що міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня.

"У такій ситуації Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах. Тому комітетом прийнято рішення, яким визнано порушення Міністерства, яке полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для здійснення антиконкурентних узгоджених дій", - інформує АМКУ.

Комітет прийняв рішення накласти штрафи в загальному розмірі 775,483 млн грн на: ДП Держвуглепостач - 2,29 млн грн; ДТЕК Трейдинг - 163,45 млн грн; ДТЕК Дніпроенерго - 125,47 млн грн; ДТЕК Західенерго - 172,97 млн грн; ДТЕК Східенерго - 91,05 млн грн; ПАТ Центренерго - 205,8 млн грн; Черкаське хімволокно - 14,4 млн грн.

У відповідь в пресслужбі ДТЕК заявили, що вважають рішення Антимонопольного комітету безпідставним, необ'єктивним і упередженим.

"Комітет формалізовано підійшов до розгляду справи, не дослідив ситуацію на ринку і умови ціноутворення, не надав можливості компанії повною мірою висловити позицію, і проігнорував ряд важливих аргументів.

Своїм рішенням АМКУ звинуватив одночасно як покупців, так і продавців вугілля у встановленні схожих між собою цін на енергетичне вугілля, що за визначенням абсурдно", - йдеться в повідомленні.

У компанії, кінцевим бенефіціаром якої є олігарх Ринат Ахметов, повідомили, що будуть захищати права та інтереси в суді.

Раніше повідомлялося, Антимонопольний комітет проводить розслідування, яке пов'язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС.

Комітет з'ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення і т.п.

Також повідомлялося, що енергетична компанія "ДТЕК Енерго" 23 квітня подала позов до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" 2,4 млрд грн боргу за роботу на балансуючому ринку в опалювальний сезон.