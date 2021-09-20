АМКУ оштрафував "Ощадбанк" майже на 14 млн грн.

Антимонопольний комітет України 16 вересня ухвалив рішення про накладення штрафу в розмірі 13 881 615 грн на АТ "Державний ощадний банк України". Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Порушення "Ощадбанку" полягало в набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд "Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування" для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія" без отримання обов'язкового дозволу Антимонопольного комітету", - пояснили в релізі.

В АМКУ додали, що під час визначення розміру штрафу врахували, що фінустанова не визнала порушення та перешкоджала розслідуванню. Через це збір доказів у справі тривав майже чотири роки.

"Законодавством не передбачено звільнення банківських установ від необхідності отримувати дозвіл на концентрацію", - підкреслили в Антимонопольному комітеті.

В "Ощадбанку" не згодні з рішенням АМКУ і вважають його шкідливим для всієї банківської системи. На думку представників установи, воно заохочує недобросовісних боржників не виконувати свої зобов'язання. Про це йдеться в заяві банку, яка є в розпорядженні LIGA.net.

У банку повідомили, що придбання складської нерухомості було вимушеним заходом, зумовленим ризиком утрати іпотеки, якої не було продано у виконавчому провадженні. Його вели проти недобросовісного боржника, який не виконував зобов'язань за кредитним договором.

"Це триває майже п'ять років. При таких обставинах украй дивно, що АМКУ почав переслідувати державний банк за скаргою цього несумлінного боржника і навіть зробив цього рейдера учасником справи", - ідеться в заяві.

Представники "Ощадбанку" не згодні із сумою штрафу, називають її несумісною з розміром кредиту, наданого боржнику. У фінустанові заявили, що домагатимуться скасування рішення АМКУ.