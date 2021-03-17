АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 274 млн гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

У Комітеті нагадали, що 16 грудня 2016 року прийняли рішення No 551-р, яким визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) ТОВ "Тедіс Україна" "займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем".

"За вказані порушення на ТОВ "Тедіс Україна" було накладено штрафи загальною сумою понад 431 млн грн. Частину штрафів - майже 300 млн грн - товариство сплатило у 2017 році. Залишок було сплачено у 2020 році. Цим самим рішенням товариство було зобов'язане у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою", - йдеться у повідомленні.

Протягом 2016-2020 років рішення No 551-р оскаржувалося в судовому порядку.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарчого суду від 19 червня 2018 року у справі No910/3047/17 касаційну скаргу компанії задовольнили частково.

"Рішення Господарського суду міста Києва від 31 травня 2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі змінено, виклавши резолютивну частину рішення (яка визначала один із способів виконання рішення) в новій редакції. У решті позову відмовлено. У подальшому акціонери ТОВ "Тедіс Україна" оскаржили вказані вище рішення суду першої та апеляційної інстанцій", - додали в АМКУ.

"Оскільки ТОВ "Тедіс Україна" не було добровільно виконано рішення No 551-р в повному обсязі у визначені строки, Комітет відкрив справу за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді виконання рішення не в повному обсязі, довів вчинення компанією порушення та наклав штраф у розмірі 274 227 220 грн", - пояснили в Комітеті.

У "Тедіс Україна" заявили, що будь-які фінансові претензії з боку державного регулятора вважають абсолютно безпідставними. В компанії також заявили, що будуть оскаржувати таке рішення в судовому порядку.

"Відносно рішення АМКУ від 17.03.2021 компанія "ТЕДІС Україна" офіційно повідомляє, що у минулому році повністю сплатила штраф у розмірі 431 мільйонів гривен, який був накладений АМКУ. Крім цього, компанія "ТЕДІС Україна" повністю виконала інші зобов'язання, які були накладені АМКУ своїм рішенням No551-р. Будь-які фінансові претензії з боку державного регулятора, а також звинувачення компанії у невиконанні інших зобов'язань згідно з рішенням No551-р, в компанії вважають абсолютно безпідставними і буде оскаржувати дане рішення у судовому порядку", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Нагадамо, що у листопаді минулого року Північний апеляційний суд ухвалив рішення на користь Антимонопольного комітету України при розгляді скарги компанії "Тедіс Україна" на штраф в 3,4 млрд грн.

Наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТедісУкраїна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"Тедіс" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "Тедіс Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.