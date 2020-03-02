АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышенные цены для населения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, передает Энергореформа.

Как сообщается на сайте Комитета, на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа бытовым потребителям (населению). При этом компания устанавливает в этом сегменте рынка цены, основанные на цене газа для промышленности, которые она же и предлагает.

По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG).

"Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - говорится в сообщении.

В свою очередь в "Нафтогазе" отметили, что пока не получили от АМКУ никаких официальных сообщений по открытому делу, ожидают более детальную информацию.

"Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не имеет обязательства покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - как из числа импортеров, так и частных добытчиков", - говорится в сообщении на странице НАК в Facebook. Как сообщала Энергореформа, цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составит 3,948 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/куб. м).

Энергореформа

http://reform.energy