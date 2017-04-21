АМКУ поручил исполнительной службе взыскать с "Газпрома" 172 млрд грн

Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с российской компании "Газпром". Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Так, указывается, что АМКУ осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с ПАО "Газпром" штрафа и пени.

Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 5 декабря прошлого года по делу по иску АМКУ к ПАО "Газпром", которое вступило в законную силу 22 февраля, судом издан приказ от 17 марта о взыскании с ПАО "Газпром" штрафа в размере 85 млрд 965 млн 927 тыс. грн и пени в размере 85 млрд 965 млн 927 тыс. грн в доход общего фонда Госбюджета Украины, разъяснили в ведомстве.

После получения приказа, как отмечается, АМКУ направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом от 11 апреля в отдел принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Как сообщал УНН, Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу российского ПАО "Газпром" на решение Хозяйственного суда Киева по иску АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в сумме 172 млрд грн (около 6,36 млрд долл.).

В феврале 2016 года АМКУ принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.