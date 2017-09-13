АМКУ предлагает Кабмину откорректировать методику определения цены на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Кабинету министров Украины рассмотреть возможность корректировки методики определения цен на газ для населения с тем, чтобы они рассчитывались с учетом средневзвешенных цен украинских газодобытчиков. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Рассмотреть возможность ... определения цены природного газа на уровне среднего значения его стоимости у газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных затрат к западной границе Украины и тарифа на вход в ГТС Украины на объемы газа, добытого в Украине", - отмечено а пресс- релизе в АМКУ.

Кроме того, АМКУ просит премьера Владимира Гройсмана поручить Министерству энергетики и угольной промышленности как можно скорее выполнить требования постановления Кабмина No187 и обнародовать на своем сайте информацию о цене природного газа в рамках специальных обязательств.

Антимонопольное ведомство также предлагает правительству рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную базу с тем, чтобы производители тепловой энергии смогли закупать газ у альтернативных "Нафтогазу Украины" поставщиков.

Как отмечают в пресс-службе комитета, такие предложения АМКУ изложил в письме в адрес премьера от 11 сентября.

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По информации АМКУ, сейчас НАК "Нафтогаз Украины" рассылает производителям тепла проекты договоров на поставку газа в следующем отопительном сезоне. В этих документах указывается цена, которая не была официально обнародована Кабинетом министров Украины для отопительного сезона.

По мнению комитета, такой подход со стороны "Нафтогаза Украины" может ущемлять права теплоснабжающих компаний, а также может привести к увеличению тарифов для конечных потребителей.

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Как сообщалось, при заключении договоров на поставку газа по специальным обязательствам (PSO) "Нафтогаз Украины" должен руководствоваться требованиями правительственного постановления No187 от 22 марта 2017 года, согласно которому Минэнергоугля до 1 июля должно было рассчитать и официально обнародовать цену на газ для PSO-потребителей на период с 1 октября 2017 по 1 апреля 2018 года.

Несмотря на многочисленные обращения, министерство до сих пор не выполнило требования постановления.