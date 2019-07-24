АМКУ приступил к рассмотрению дела против Фирташа

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции

Речь идет о назначении Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета без получения разрешения со стороны комитета, передает "ДС" со ссылкой на сообщение АМКУ.

Отмечается, что это кадровое решение дает основания считать, что "указанные общества (облгазы, - прим. "ДС") могут являться единым субъектом хозяйствования".

"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", - отметили в комитете.

Речь идет о входящих в группу РГК беглого олигарха Дмитрия Фирташа "Днепропетровск-", "Днипро-", "Житомир-", "Закарпат-", "Запорож-", "Ивано- Франковск-", "Киевобл-", "Криворож-", "Львов-", "Николаев-", "Ривне-", "Сумы-", "Тисменница-", "Харьков-", "Харьковгор-", "Хмельницк-", "Чернигов- ", "Черновцыгаз", уточнила "Экономическая правда".

Напомним, что в апреле АМКУ также начал рассмотрение дел по признакам совершения 20 облгазами Дмитрия Фирташа нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Основанием для начала дел стало доначисление облгазами бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

Как сообщалось, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. При этом в суде уточнили, что это произойдет только после получения минюстом Австрии полного текста решения Верховного суда страны, которое должен подписать министр юстиции страны.

Во вторник, 16 июля, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США. Однако юристы скандального олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Земельный суд Вены принял решение приостановить экстрадицию и отложить ее до рассмотрения иска по существу. Иск адвокатов базируется на новых доказательствах и касается превышения своих полномочий представителями американского правосудия, а также ряда политических причин, которые легли в основу запроса об экстрадиции Дмитрия Фирташа.Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача олигарха США отложена.

Дмитрию Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса (США), он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана компании Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года, однако позже освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривал свою экстрадицию в США. Защита Фирташа отрицает обвинения, а также заявляет, что прокуроры США "никогда не обвиняли Дмитрия Фирташа в даче взяток индийским чиновникам".