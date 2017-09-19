АМКУ провел внеплановые проверки на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины 4 сентября начал рассмотрение дела No128- 26.13/102-14 по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа в качестве моторного топлива. Об этом сказано в сообщении пресс-службы АМКУ.

В ведомстве сообщили о проведении внеплановых проверок в рамках дела. "С целью всестороннего и объективного рассмотрения дела, органы Антимонопольного комитета Украины 8 сентября предприняли ряд внеплановых проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт, оптово-розничную продажу и хранение сжиженного газа", - сказано в сообщении.

Напомним, что за месяц сжиженный газ подорожал на АЗС в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ранее сообщалось, что в АМКУ не исключили сговора на рынке сжиженного газа. Антимонопольный комитет направил запросы в ГФС, Госстат и Минэнергоугля.

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился выяснить причины повышения цен на автогаз, а также принять меры для снижения стоимости топлива до 15 сентября.