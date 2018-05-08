АМКУ проверит гостиницы Киева из-за повышения цен накануне финала ЛЧ

В связи с сообщениями о существенном повышении цен на проживание в отелях Киева накануне финала Лиги чемпионов, областное территориальное отделение АМКУ начало отслеживать рынок предоставления гостиничных услуг в столице. Как сообщает пресс-центр отделения, повышение цен на время спортивных событий является обычной практикой для рыночных отношений, однако синхронный существенный рост может свидетельствовать о возможном сговоре.

Отмечается, что цена должна регулироваться рыночными механизмами и быть экономически обоснованной. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции отделение примет соответствующие меры.

В то же время, председатель Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook отметил, что о возможном сговоре и об открытии дела против участников гостиничного рынка говорить пока рано, ведь информации еще недостаточно.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Киевский городской совет определил КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" перевозчиками аккредитованных лиц и болельщиков на финальных матчах ЛЧ. Болельщики, которые будут иметь билеты на матчи, смогут бесплатно пользоваться наземным пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов с 00:00 26 мая. Аккредитованные лица будут иметь возможность такого проезда в течение 7 суток с 00:00 21 мая до конца суток 27 мая.