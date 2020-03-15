АМКУ расследует спекулятивное завышение цен на авиабилеты компанией МАУ

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование фактов спекулятивного завышения цен на авиабилеты крупнейшим национальным авиаперевозчиком - Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщил руководитель терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.

"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик - Международные авиалинии Украины - резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи грн, при этом накануне билет стоил менее 10 тысяч грн", - отмечает Хмельницкий.

По его словам, АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Как известно, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

"Просим граждан, которые стали свидетелями таких действий авиакомпании Fly UIA (МАУ) и других авиакомпаний в последние дни, предоставлять информацию (а также билеты, чеки оплаты, другие документы по перелетам) в Киевское областное территориальное отделение АМКУ", - обратился Хмельницкий к украинцам.