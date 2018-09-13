АМКУ разрешил Розетке выкупить мажоритарную долю в Prom.ua

Интернет-супермаркет выкупает долю медиагруппы Naspers, чтобы совместно с EVO Group развивать направление маркетплейсов

Антимонопольный комитет Украины разрешил Интернет-супермаркету Rozetka выкупить долю Naspers в группе компаний EVO и таким образом объеденить в одну компанию.

Об этом LIGA.net рассказала государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

Какие дополнительные обязательства АМКУ обязал выполнить Розетку пока не известно.

Розетка EVO решили объединиться, чтобы совместно выстроить экосистему для покупателей и продавцов и создать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах.

В результате доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным.

Розетка — лидер электронной коммерции Украины в B2C сегменте. Компания основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы Розетка трансформировалась в мультикатегорийный супермаркет и достигла существенных успехов на рынке в таких сегментах как товары для детей, товары для дома, FMCG, одежда и обувь. Розетка входит в десятку самых дорогих брендов в Украине и обладает одним из самых высоких NPS cреди ритейлеров Украины.

EVO — украинская IT-компания, которая создала ведущие украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, где сотни тысяч предпринимателей продают товары и оказывают услуги миллионам людей. В EVO развиваются Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. Ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов. Согласно сайту компании, она генерирует $96,1 млн товарооборота в месяц.