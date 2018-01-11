АМКУ рекомендовал Минфину пересмотреть набсоветы госбанков

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству финансов пересмотреть составы наблюдательных советов государственных банков. Об этом говорится в рекомендации АМКУ.

В Антимонопольном комитете отметили, что наличие в различных наблюдательных советах госбанков одних и тех же представителей государства может искажать конкуренцию на рынке банковских услуг.

"С целью недопущения искажения конкуренции на рынке банковских услуг, принять мероприятия по обеспечению условий назначения председателей и членов наблюдательных советов государственного банка и банка с государственной долей, которые делают невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок", - говорится в документе.

АМКУ указывает на то, что в настоящее время в каждом из четырех госбанков - ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке - есть члены набсоветов трех других госбанков. Помимо того глава набсовета Ощадбанка является также главой набсовета Укрэксимбанка.

"Рыночное положение банков госсектора и одновременное занятие одними и теми же лицами должностей в органах управления нескольких таких банков может иметь негативное влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг", - заявили в ведомстве.

В АМКУ также напомнили, что его рекомендации являются обязательными и об их результатах следует сообщить в 30-дневный срок.

Ранее сообщалось, что Нацбанк будет проводить ежегодный анализ качества корпоративного управления банков.