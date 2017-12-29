АМКУ заявил о сговоре компаний при выполнении дорожных работ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал строительно-монтажные компании СК Дорлидер, СК Дорсервис, Пивденьдортех на общую сумму более 37 млн гривен за антиконкурентные действия во время закупок услуг по ремонту автодорог. Об этом у себя в Facebook сообщил главу АМКУ Юрий Терентьев.

"Одесским областным территориальным отделением АМКУ был раскрыт заговор при закупке услуг текущего ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы и автомобильной дороги государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка", - написал он.

По словам Терентьева, общая сумма наложенных штрафов на указанные предприятия составляет более 37 млн гривен.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении сетей заправочных станций ОККО и WOG касательно возможных согласованных антиконкурентных действий на рынке топлива.