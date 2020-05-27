Аналітики попереджають про рекордне зменшення інвестицій в енергетику

Спричинена пандемією коронавірусу криза призводить до найбільшого спаду світових енергетичних інвестицій в історії.

Про це повідомляє ВВС.

"Криза коронавірусу призводить до найбільшого спаду світових енергетичних інвестицій в історії", - попереджають аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

До початку пандемії фінансування енергетики мало зрости на 2%, але тепер прогнозується спад на 20%.

Найбільше постраждають викопні види палива: очікується зниження фінансування на 30% видобутку нафти, а вугілля - на 15%.

Інвестиції в поновлювані джерела енергії скоротилися на 10% - і це тільки половина того, що необхідно для боротьби зі зміною клімату.

Через коронавірусні блокування, які були прийняті багатьма країнами, наразі спад інвестицій веде до скорочення викидів вуглецю, які нагрівають планету. Однак в МЕА попереджають, що використання викопного палива, ймовірно, відновиться після закінчення кризи, що призведе до різкого збільшення викидів CO2.