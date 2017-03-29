Аналитик назвал причину второй отсрочки в МВФ вопроса транша для Украины

Закрытие на территории Украины дочерних российских банков стало основной причиной переноса заседания по выделению Украине четвертого транша Международного валютного фонда.

Об этом заявил финансовый аналитик Сергей Фурса в эфире телеканала NewsOne.

В то же время, по его словам, до Пасхи вопрос рассмотрения выделения Украине транша будет решен.

"До 14 апреля этот вопрос будет решен. Думаю, с 10 по 14 апреля вопрос транша Украине включат в график заседаний", - подчеркнул Фурса.

Аналитик добавил, что первоначальной причиной отсрочки вопроса транша была блокада, а после - ситуация с российскими банками в Украине.

"Разблокировка банков прошла не быстро, а потому технически просто не успели включить этот вопрос в повестку дня", - отметил он.