Английский суд обязал Россию вернуть Украине $1,5 млн

Россия должна вернуть Украине более $1,5 млн, которые Украина выплатила в прошлом году за судебные издержки по делу о бондах Януковича

Апелляционный суд Англии обязал Россию вернуть Украине 1,16 млн фунтов (более $1,5 млн), которые Украина выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "бондах Януковича". Об этом говорится в решении суда от 14 сентября по результатам рассмотрения жалобы на решение Высокого суда Лондона, датированное мартом прошлого года, пишет FinClub.

Напомним, тогда Высокий суд постановил рассмотреть дело о "бондах Януковича" в ускоренном режиме.

Украина выполнила требование суда. 21 сентября 2017 прошлого года Министерство финансов страны-агрессора сообщило, что компания The Law Debenture Corporation, которая представляет как доверитель (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов.

14 сентября этого года стало известно, что Украина выиграла апелляцию у России по делу о "бондах Януковича".

Позже Министерство финансов Украины подтвердило этут информацию. Победа Украины над Россией в Апелляционном суде Англии дает возможность отстаивать свою позицию о никчемности соглашения относительно еврооблигаций, которое было достигнуто под давлением угроз и актов агрессии со стороны РФ, сообщил Минфин.

Напомним, в декабре 2013 года Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал, утверждает издание.

В феврале 2016 года The Law Debenture Corporation PLC, представлявшая интересы России, подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании всех сумм задолженности Украины по еврооблигациям. Украина в обоснование своей позиции привела четыре аргумента: у Украины не было полномочий выпускать облигации; Украина выпустила облигации под принуждением; существовали подразумеваемые условия выпуска, которые Россия нарушила; Украина была вправе не погашать облигации в качестве ответной меры на действия России.

В марте 2017-го Высокий суд Лондона поддержал позицию России и обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. По мнению суда, у Украины отсутствовали правовые основания для неисполнения платежных обязательств по еврооблигациям.

Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.