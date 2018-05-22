Антикоррупционный суд: судьям будут платить по 7 тысяч долларов и дадут охрану

До 24 мая Верховная Рада Украины должна принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) во втором чтении и в целом. Его утверждение является одним из ключевых требований МВФ для продолжения кредитования Украины. На текущий момент комитеты согласовывают проблемные пункты, которых осталось 2 из 14, передают Вести.

Сообщается, что в Раде зарегистрировано 1925 правок к рассмотрению. В свою очередь основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе убежден, что большинство депутатских правок могут быть отозваны, поэтому шансы принять законопроект во втором чтении до 24 мая резко увеличиваются.

Следует отметить, что на создании ВАКС настаивают международные партнеры Украины, так как этот орган является крайне необходимым для борьбы с коррупцией в стране. Известно, что судьям Высшего антикоррупционного суда будет предоставлена круглосуточная охрана. Также их обеспечат весьма достойной заработной платой, дабы предостеречь их от коррумпированности. Вашадзе также рассказал, что в ночь с 21 на 22 мая рабочая группа с участием экспертов от Венецианской комиссии попробовала согласовать проблемные моменты с МВФ. А 21 мая глава комитета по правовой политике и правосудия Руслан Князевич провел внеочередное заседание, в ходе которого через комитет прошли большинство правок. На текущий момент подготовленная ко второму чтению версия законопроекта недоступна, однако уже известно, в каких вопросах парламентарии достигли консенсуса.

Удалось согласовать минимально допустимое количество судей для начала работы ВАКС - 35. Отменено требование Запада о наличии у кандидатов опыта работы в международных антикоррупционных организациях, что позволяет существенно расширить круг кандидатов. Исчезнет требование о прохождении судьями обязательной психофизиологической экспертизы на полиграфе. В ведение суда не попадут уже открытые "коррупционные" дела, а также те, что будут возбуждены до момента начала его работы. Упраздняется возможность рассмотрения “коррупционных“ дел, подследственных ВАКС, в других судах. В подследственность ВАКС добавлены дела, связанные со взяточничеством, злоупотреблением властью и влиянием (ст. 45 УК Украины). Это означает, что новая инстанция не будет рассматривать статьи, такие как отмывание средств, полученных преступным путем, нецелевое использование бюджетных средств, рейдерство и голосование за законы, уменьшающие доходы бюджета. Вносить "коррупционные" дела ВАКС в Единый реестр судебных решений будет или генпрокурор, или его замы Международные эксперты, участвующие в формировании состава Антикоррупционного суда, будут получать зарплату из госбюджета Украины, она составит около 7 тысяч долларов. Экспертам также оплатят перелеты и проживание. Зарплата судей ВАКС составит порядка 6-7 тысяч долларов. Безопасность для судей Антикоррупционного суда будет усилена.

Между тем проблемным остается и пункт о том, обязательно ли в антикоррупционной "тройке" судей нужен один судья, имеющий минимально 5- летний стаж работы. Также невыясненным является вопрос права вето для международного совета экспертов.