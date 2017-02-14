Антимонопольный комитет исследует состояние рынка авиационного топлив

Комитет исследует состояние конкурентной среды, выяснив существование барьеров входа на рынок

Антимонопольный комитет Украины инициировал исследование рынка авиационного топлива, сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, цель данного исследования - определить состояние конкурентной среды на рынках авиационного топлива, выявить и определить проблемы, препятствующие развитию конкуренции.

АМКУ собирается исследовать следующие вопросы:

- Состояние конкуренции на рынках авиационного топлива;

- Поведение участников этих рынков;

- Существование барьеров входа на рынок;

- Определение проблемных аспектов этих рынков и причин их возникновения и тому подобное.

"При наличии у субъектов хозяйствования, в том числе у потенциальных участников рынков, информации, которая может быть использована Комитетом в ходе исследования указанных выше вопросов, предлагаем присылать ее на электронный адрес: tsvilikhovska@amcu.gov.ua", - говорится в сообщении АМКУ.

Также Антимонопольный комитет по данным вопросам ожидает получить информацию от Государственной службы статистики Украины, Государственной фискальной службы Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.