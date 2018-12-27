Антимонопольный комитет назначил на 28 декабря заседание о монополии на рынке электроэнергии

Рыночная доля энергохолдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%, установил в ноябре Антимонопольный комитет Украины Фото: depo.ua

Завтра, 28 декабря, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) запланировал рассмотреть дело о монополии на рынке электроэнергии. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"Рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины вопроса о результатах рассмотрения дела, начатого по признакам нарушения ОАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, перенесено на 10.00 28 декабря 2018 года", - сказано в сообщении.

В 2015 году Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного положения группы ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Востокэнерго") на рынке генерации электроэнергии.

Рыночная доля энергохолдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%, такие данные были озвучены 20 ноября на заседании АМКУ, посвященном рассмотрению дела о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке. "Есть регулятор. И поэтому у ДТЭК нет возможностей злоупотреблять и влиять на цену", - отметила заместитель главы - государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижник.

В пресс службе ДТЭК заявляли, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.