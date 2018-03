Антонов и Саудовская Аравия могут запустить строительство Ан-132

Государственное предприятие Антонов, компании Taqnia Aeronautics (Саудовская Аравия) и Wahaj подписали меморандум о взаимопонимании по организации производства Aн-132. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Соглашение было подписано в ходе выставки AFED-2018, которая проходит в г. Эр-Риад.

Стороны договорились, что на первом этапе производства начальная партия серийных Ан-132 будет построена на ГП Антонов в кооперации с TAQNIA и WAHAJ.

Предусматривается, что на этом этапе Антонов будет главным исполнителем работ, а партнеры - TAQNIA и WAHAJ будут производить агрегаты и элементы в соответствии с кооперационной схеме. В частности, WAHAJ будет выпускать шасси и оборудования для него.

Следующие этапы предусматривают углубление кооперации по производству самолетов Антонов на основе стратегического плана создания производственных мощностей на территории Королевства Саудовская Аравия.

Справка. Ан-132 - многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки военных и военного оборудования. Проект реализуется ГП Антонов в рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения о кооперации с саудовскими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. К проекту также привлечены такие производители авиационных компонентов, как канадские Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американская Honeywell, швейцарская Liebherr, британская Dowty Propellers.