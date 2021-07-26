«Антонов» планує складати модифіковані українські літаки у Канаді

Україна та Канада готують масштабний проєкт, який передбачає виробництво модифікованих літаків Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром".

«ДП «Антонов» та уряд Квебеку готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном «Укроборонпром» та його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків, у тому числі і північноамериканських», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, на сьогодні вже створено компанію «Антонов–Канада», першочерговим завданням якої є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень та розробок, попередніх напрацювань і випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань.

Зазначається, що найбільш перспективною для реалізації цієї мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ «Антонов», що масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством.

Передбачається, що у майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні авіаційні технології. Також акцент буде зроблено на відповідності проєкту критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, що може значно пришвидшити майбутній процес сертифікації.

В Укроборонпромі нагадали, що модель Aн-74TK-200 має критичну залежність від використання кількості компонентів, вироблених в Росії; це унеможливлює сертифікацію на міжнародних ринках.

«Насамперед це стосується критичної залежності від використання значної кількості компонентів, вироблених на території РФ, які не відповідають сучасним вимогам, що не дає змоги отримати обов’язкову сертифікацію літаків на європейських та американських ринках», - пояснили в Укроборонпромі.

Остаточне складання моделі літака, процес проєктування якого нині триває, буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді.о 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності.

Максимальна злітна маса літака — 36,5 тонни, максимальна висота польоту — 10 100 м, крейсерська швидкість — 600–700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 тонн — 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4 250 км. Екіпаж складається з двох осіб.

Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, таких як арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадкові смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою технічної підтримки, що, безумовно, є ринковою перевагою цієї моделі літака.

Канадська комерційна корпорація (ККК) та Державний концерн «Укроборонпром» підписали Меморандум про порозуміння між ККК і ДК «Укроборонпром» щодо співробітництва у сфері стратегічної безпеки, оборони, аерокосмічної діяльності та виробництва боєприпасів.