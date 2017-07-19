"Антонов" согласился делить аэропорт в Гостомеле с лоукостерами

ГП "Антонов" выражает заинтересованность в использовании аэродрома в Гостомеле (Киевская область) лоукост-авиакомпаниями

Об этом сказано в заявлении концерна, обнародованном на странице предприятия в Facebook, передает "ДС".

"ГП "Антонов" заинтересован в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сформирована рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов", пгт Гостомель, для обслуживания лоу- кост авиакомпаний.

Этот аэродром сертифицирован по 1 категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний.

"Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщала "ДС", ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин предложил привлекать авиакомпании-лоукостеры не в главный аэропорт страны, а на аэродром "Гостомель". "ДС" разобралась, насколько это реально.