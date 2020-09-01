"Антонов" випустив літак Ан-178 без російських деталей

Державне авіабудівне підприємство "Антонов" випустило планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.

Про це президент ДП "Антонов" Олександр Лось розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняли імпортозаміщення та пошук нових постачальників", - сказав Лось.

Він також розповів, що 2/3 обладнання цього літака постачаються зі США, а ще третина - вітчизняне обладнання.

"Причому проектну роботу із заміщення російських комплектувальних ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках під час розробки проекту Ан-178. У 2015- 2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу", - зазначив президент підприємства.

Раніше новий транспортний літак Ан-132D від української компанії "Антонов" представили на міжнародній виставці в Індії, яка розпочалася 20 лютого у місті Банаголор.

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