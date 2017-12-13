Апелляционный суд подтвердил национализацию "Укртелекома"

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по иску Фонда госимущества о расторжении договора купли продажи "Укртелекома", сообщил в фейсбуке и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Согласно решению суда договор купли-продажи 92,791% акций ОАО "Укртелеком", заключенный между Фондом и ООО "ЕСУ", расторгнут. Обязано ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком" на счет государства Украина. За невыполнение инвестиционных обязательств взыскать с ООО "ЕСУ" в пользу государственного бюджета Украины пеню в размере $81,9 млн. Взыскать с ООО "ЕСУ" в пользу Фонда 243,2 тыс. грн. расходов по уплате судебного сбора", - написал он.

Когда именно было вынесено решение, Трубаров не сообщил.

Решение суда вступает в силу после рассмотрения в апелляционной инстанции, несмотря на возможность подачи кассации.

В феврале 2017 проверка Фонда госимущества установила невыполнение компанией "ЕСУ" инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не менее 450 млн. долларов. "Укртелеком" также не выполнил прямое условие договора, предусматривающее передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Напомним, ФГИ подал в суд на разрыв договора с "ЕСУ" в середине мая этого года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. 19 октября Хозяйственный суд Киева постановил расторгнуть договор.

Договор купли-продажи телекоммуникационной компании "Укртелеком" был заключен в марте 2011 года. Тогда 92,79% акций госкомпании были проданы ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам-жителям Австрии. Спустя два года, 3 июня 2013 года, СКМ Рината Ахметова купил ООО "ЕСУ" - компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".