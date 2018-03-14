Апелляционный суд подтвердил необходимость уплаты "Газпромом" 172 млрд грн по решению АМКУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал ПАО "Газпром" (РФ) в удовлетворении апелляционной жалобы в деле об уплате 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Определением от 13 марта 2018 года по делу №910/18299/16 КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма выполнения судебного решения", - говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины, который впоследствии вырос уже до 171,932 млрд грн за счет пени за его неоплату. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

АМКУ в апреле 2017 года направил в Государственную исполнительную службу (ГИС) заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" (РФ) 171,932 млрд грн.

По этому делу уже началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине. В этот перечень попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги "Институт ЮжНИИГипрогаз " и "Газтранзит".

"Газпром" продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился в КАХС с соответствующей жалобой.