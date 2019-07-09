Апелляционный суд подтвердил необоснованность тарифов на газ последние 2,5 года

Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда, которым признано противоправным и недействительным постановление КМУ No315, и признал необоснованными и незаконными тарифы на газ, действующие в стране последние 2,5 года.

Соответствующее решение было принято апелляционным админсудом 8 июля 2019 года, сообщает "Судебно-юридическая газета".

"8 июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли Украины, Кабинета министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019. Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года в соответствии с постановлением КМУ No315, признана незаконной", - говорится в сообщении.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

"Суд в своем решении отметил, что постановление является недействительным с момента его принятия, что дает возможность субъекту данных правоотношений обратиться в компетентные органы или суд с требованием о пересчете тарифа, установленного решением, которое в дальнейшем признано недействительным, за все время его действия", - говорится в сообщении.

Ныне Укринформ обратился в Кабинет министров с комментарием данного решения, вынесенного Шестым апелляционным административным судом.

Как известно, решения или постановления апелляционного суда вступают в законную силу с момента их провозглашения.

4 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Тимошенко Юлии Владимировны и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ No315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 No758" с момента его принятия.

Постановление Кабинета министров Украины No315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 No758" было принято 27 апреля 2016 года.

Указанное решение Окружного административного суда города Киева по делу No826/9665/16 стало основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Евгения Аблова (председательствующий по делу) от правосудия.