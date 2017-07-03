Апелляционный суд подтвердил законность конфискации заходившего в Крым судна "Sky Moon"

Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции о конфискации незаконно заходившего в закрытые Украиной порты оккупированного Крыма судна "Sky Moon" и его груза стоимостью почти 18,5 млн грн.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на пресс- службу Генпрокуратуры Украины.

"Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции, которым гражданин Сирии, капитан судна "Sky Moon", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.482 УК Украины и наложено административное взыскание в виде конфискации в доход государства предмета контрабанды (более 3000 тонн технической соды) стоимостью почти 18,5 млн грн. Также в доход государства конфисковано и транспортное средство - судно "Sky Moon" (флаг - Танзания), который использовался для совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября 2016 года пограничники задержали на Дунае грузовое судно Sky Moon под флагом Танзании, которое вопреки запрету украинских властей заходило в закрытые порты оккупированного Крыма. На судне находилось девять членов экипажа - капитан, гражданин Ливии, и восемь граждан Сирии.

Судно перевозило из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты груз кальцинированной и технической соды, произведенной на Крымском содовом заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

29 декабря в Киеве был задержан владелец судна Sky Moon, гражданин Молдовы Сергей Нерух, который предложил военному прокурору Южного региона Украины 75 тыс. долларов взятки за снятие ареста с судна и его груза.

15 марта Малиновский районный суд Одессы постановил конфисковать задержанное пограничниками на Дунае танзанийское судно Sky Moon вместе с грузом.

Центр журналистских расследованийhttps://investigator.org.ua/news-2/199778/