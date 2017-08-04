Апелляционный судья в деле между Суркисами и НБУ из-за вкладов в "Приватбанке" взяла самоотвод

Судья Киевского апелляционного административного суда Виктория Мацедонская, председательствующая при рассмотрении апелляции Национального банка Украины, Министерства финансов и "Приватбанка" на постановление Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры bail-in в отношении шести лиц во время национализации финучрежедния, взяла самоотвод.

Постановление суда от 1 августа об удовлетворении соответствующего заявления Мацедонской обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении указывается, что инициатором отвода председательствующего судьи, изначально, выступил представитель апеллянтов, который в числе доводов указал, что Мацедонская имеет вклад в "Приватбанке".

Суд, однако, счел этот и другие доводы заявителя неубедительными.

После этого Мацедонская, учитывая обстоятельства, изложенные представителем апеллянтов, а также во избежание сомнений относительно законности дальнейших решений суда, подала личное заявление о самоотводе, которое суд решил удовлетворить.

В постановлении отсутствует дата очередного заседания суда в рамках указанного производства.

Напомним, Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка", принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации средств. Суд обязал вернуть Суркисам1,1 млрд грн, $ 266 тыс и EUR 8 тыс.

Сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева о незаконности обмена некоторых обязательств "Приватбанка" на акции дополнительной эмиссии банка (bail-in).

В комментарии ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз заявил, что у бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"

По материалам: Интерфакс- Украина