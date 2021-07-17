Арахамія вважає, що Україна має боротися за компенсації у питанні Nord Stream 2

Україні складно буде зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2", але перед нею стоїть завдання-мінімум - домогтися компенсацій.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, передає Укрінформ.

"Нашою головною метою, звичайно, було зупинити, але ми розуміли, що це дуже складно зробити, тому що кожна країна піклується про свої інтереси. Звичайно, питання "Північного потоку" - це більше питання не до Німеччини. Фактично жодна країна у світі не відмовилася б від можливості через себе безпосередньо підключити трубу і мати геополітичний вплив плюс великі фінанси. Але це не означає, що нам потрібно сісти й дивитися. Програма- мінімум - виторгувати для України компенсаторні механізми", - сказав Арахамія.

За його словами, "цього не можна зробити за один візит, це комплексна справа".

"Наприклад, я як керівник групи дружби "Україна-США" за останні два з половиною місяці провів 70 зустрічей у Zoom з сенаторами та конгресменами, де пояснював їм конкретно на прикладах, чому це для нас дуже болісно, що ми втрачаємо з точки зору економіки й геополітики. У Держдепі США рішення ухвалене, але існують законодавчі ініціативи, які можуть це заблокувати", - пояснив Арахамія.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель під час переговорів у Вашингтоні обмінялися думками з приводу проєкту газопроводу "Північний потік-2".

За словами Байдена, вони погодилися з Меркель щодо того, що не можна дозволяти Москві використовувати енергетику для тиску на сусідні країни. Меркель зазначила, що у ФРН та США є різні думки з приводу "Північного потоку-2".