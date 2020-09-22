Арбітраж з ЄС щодо заборони експорту лісу-кругляка може коштувати Україні до 1 млн євро - Мінекономіки

Арбітраж по спору між Україною та ЄС щодо заборони експорту необробленої деревини може обійтися Україні до 1 млн євро. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звіт до копійки ми можемо подати після того, як арбітри подадуть report і ми сплатимо всі виставлені рахунки арбітрами і супутніми постачальниками послуг, але думаю, що це буде кілька сотень тисяч сумарно, в межах мільйона. Точну цифру можна буде назвати через два-три місяці ", - сказав він.

Він уточнив, що на організацію арбітражу вже пішло кілька сотень тисяч євро.

За словами Качки, головний аргумент України в суперечці - заборону на експорт лісу-кругляка слід оцінювати не тільки в контексті ст.35 Угоди про асоціацію з ЄС (про заборону обмежень експорту в торгівлі між сторонами), а й в контексті розділу з торгівлі та сталого розвитку (зі співробітництва в сфері навколишнього середовища).

"Наша позиція слабка з точки зору того, що стаття 35 Угоди про асоціацію не дотримана, де прямо сказано: будь-які обмеження на експорт заборонені. Але в більш широкій площині, ніж торгівля, у нас сильна позиція", - зауважив Качка.

У Мнекономікі відзначили, що справа зачіпає правові питання інтерпретації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема права кожного боку встановлювати і регулювати власні рівні національної охорони навколишнього середовища, сталого управління лісовими ресурсами, а також питань національної політики України в сфері лісового господарства та охорони навколишнього середовища.

Очікується, що звіт арбітражної групи по справі буде оприлюднений протягом місяця.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, почалися слухання Арбітражної групи в суперечці між Україною і ЄС про заборону експорту необробленої деревини. Це перша в історії суперечка в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,

Верховна Рада заборонила експорт необроблених лісоматеріалів: деревних порід (крім сосни) - з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року. Мораторій введено строком на 10 років. У 2018 році Верховна Рада прийняла закон про збереження українських лісів і запобігання незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів.

Повідомлялося, що арбітражний процес проти України ініціював Євросоюз 20 червня 2019 року. Судову палату з цього питання створили 28 січня 2020 року. Подавати письмові подання до арбітражу можна до 27 лютого 2020 року.

Як писала для DT.UA Юлія Самаєва, на країни Євросоюзу припадає 70% українського експорту деревини. У Євросоюзі з 2013 р. діє Регламент ЄС, що встановлює критерії експорту деревини на ринок країн ЄС, - EUTR. Однак дослідження Earthsight показує, що цей закон не працює, і деревина незаконного походження систематично потрапляє на ринки ЄС.

За матерiалами Інтерфакс-Україна