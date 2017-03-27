Арест счетов столичного метрополитена похож на спланированную диверсию - КГГА

Обязательства у "Киевского метрополитена" есть, но не в объеме, который определил суд.

КГГА считает арест считав "Киевского метрополитена" спланированной диверсией

Василий Артюшенко, ZN.UA В Киевской городской государственной администрации считают, что арест счетов "Киевского метрополитеня" является спланированной диверсией для дестабилизации одного из основных транспортных предприятий столицы, и надеются на санкции в отношении "Укрросслизинга", в пользу которого могут взыскать 2 млрд грн.

"По нашему глубокому убеждению, это (арест счетов по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда - ред.) похоже на четко спланированную диверсию с целью дестабилизировать работу одного из основных транспортных предприятий столицы", - сказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Он отметил, что арест счетов ставит под угрозу функционирование коммунального предприятия, делает невозможной выплату заработной платы сотрудникам, а также надлежащую эксплуатацию и ремонт подвижного состава.

Бондаренко признал, что долговые обязательства у "Киевского метрополитена" есть, но не в том объеме, который определил суд.

"Прежде чем оплачивать 2 млрд грн из кармана киевлян, мы должны четко разобраться в законности или незаконности соответствующего дополнительного соглашения", - заявил чиновник.

"Город надеется на то, что и Кабинет министров Украины, и СНБО, и Генеральная прокуратура надлежащим образом отреагируют на обращение (Киевского городского совета - ред.). Мы ожидаем возможность введения санкций относительно этой компании и главное - не дать возможность безосновательно списать со счетов коммунального предприятия Киевский метрополитен или города 2 млрд грн", - сказал он.

Бондаренко также отметил, что комиссия Киевсовета установила, что есть прямая связь "Укрросслизинга" с российской компанией "Веблизинг", которая является дочерней компаний "Внешэкономбанка" России.

Ранее в Киевском городском совете заявили об угрозе остановки работы столичного метро из-за ареста счетов КП "Киевский метрополитен".

В КГГА сообщали, что ООО "Укррослизинг" подконтрольна российскому "Внешэкономбанку".

Как сообщалось, в июле 2009 года "Укррослизинг" выиграло тендер на поставку в лизинг "Киевскому метрополитену" 100 вагонов метро в течение 2009-2014 годах.

Вагоны закупались за средства Европейского банка реконструкции и развития. Сумма договора составляла около 1 млрд 391 млн грн.

"Укррослизинг" с уставным капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года. 100% в ней владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited. По материалам: Интерфакс-Украина