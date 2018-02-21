Арестовано украинское судно, заходившее в порт Крыма

Сегодня, 21 февраля, Херсонским городским судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым о наложении ареста на судно, которое заходило в закрытый порт в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, это уже четвертое судно, на которое наложен арест.

- Однако в отличие от других морских судов, которые незаконно заходят в закрытые порты Крыма, по материалам следствия судно "Нефтерудовозы 45" имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт "Кавказ" (РФ). Изучение судебной документации и сервера трафика позволит подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы нашего государства, - сказал он.

QHA сообщало, что в Крым зашло украинское судно, которое доставило руду. Украинское судно NEFTERUDOVOZ 45M 8 января, примерно в 15:00, прибыло на рейдовую стоянку No451 порта Кавказ (РФ) в Керченском проливе. Судно доставило в порт Кавказ груз ильменитовой руды (примерно 3000 т).

Ранее руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко пояснил разницу между списками судов-нарушителей в анексированном Крыму, которые ведут государственные органы Украины, и собственными данными организации.

QHA Крымские Новости

http://www.qha.com.ua