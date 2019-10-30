АРМА заявило об исчезновении десятков документов

Массив распорядительных документов Агентства по розыску и менеджмента активов, касающихся управления арестованным имуществом, исчез. Поэтому АРМА подозревает внутреннюю диверсию. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА, передает УНН.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по указанным фактам 29 октября были начаты дисциплинарные производства с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА, началось служебное расследование.

По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве составят соответствующие выводы и в случае подтверждения потери документов эти выводы предоставят в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции, заверили в агентстве.

"Стоит обратить внимание, что до 8 ноября этого года аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре этого года запланировано оценки результатов деятельности руководителя АРМА в СКМУ. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешней контроля АРМА. В конце концов, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.

Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытие указанных документов, с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", - отметили в АРМА.

Напомним, детективы бюро 3 апреля провели обыски в помещении АРМА в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн. В бюро указали, что обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.