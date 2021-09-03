АРМА збільшило надходження до бюджету з початку року в п'ять разів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збільшило надходження до бюджету у 5 разів за підсумками 8 місяців роботи.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"За 8 місяців 2021 року АРМА перераховано до державного бюджету більше 25 мільйонів гривень від управління арештованими активами, які передано управителям на підставі договорів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (5,6 млн грн за січень-серпень 2020 року) сума надходжень зросла у понад 5 разів, або на 343%", - повідомляють в агентстві.

Зазначається, що тільки протягом серпня цього року до бюджету надійшло 3,3 млн грн, що на 275% перевищує дохід держави в серпні минулого року (880 тис. грн).Тим часом, як за весь 2020-й рік до бюджету надійшло близько 15,6 млн гривень від управління активами.

"Зазначені суми є лише частиною доходів компаній-управителів, більшість з яких витрачаються на відновлення та модернізацію активів для їх збереження та підвищення економічного потенціалу. Крім того, управителі сплачують значні суми податків та створюють нові робочі місця завдяки користуванню активами", - додали в АРМА.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд України за неповних два роки виніс ухвали про арешт і передачу в управління АРМА дороговартісних активів сукупною вартістю понад 1,5 млрд гривень.