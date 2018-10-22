Армия получила новую партию отремонтированных РСЗО "Ураган" (видео)

22 октября 2018, 15:30
 Экономика Источник: Дело

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") завершило ремонт очередной партии 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и передало их украинским Вооруженным силам. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

 

В "Укроборонпроме" сообщили, что во время ремонта завод полностью восстановил все узлы и агрегаты РСЗО "Ураган" и успешно провел испытания в присутствии заказчика.

В пресс-службе госконцерна акцентировали внимание на достоинства и тактико- технические характеристики этого РСЗО: первое - для перевода системы из походного в боевое положение нужно только три минуты, что в сочетании с высокомобильным шасси 8х8 позволяет оперативно перемещаться на позицию, наносить удар по противнику и избегать ответного огня.

"Широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие важные объекты противника", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также рассказали, что, помимо ремонта этих систем залпового огня, Шепетовский ремонтный завод проводит научно- экспериментальные работы по замене базового шасси РСЗО "Ураган" на шасси отечественного производства и установке на РСЗО "Ураган" современной системы управления огнем.

Армия получила новую партию отремонтированных РСЗО "Ураган"

РСЗО "Ураган"

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новый ракетный комплекс "Ольха", серийное производство которой должно начаться вскоре.

СПРАВКА

Входящий в состав "Укроборонпрома" по решению правительства с 2011 года ГП "Шепетовский ремонтный завод" обеспечивает капремонт 126 образцов ракетно- артиллерийского вооружения, из них по 36 видам продукции завод является монополистом. Предприятие проводит ремонт реактивных систем залпового огня (РСЗО), самоходных артустановок, машин управления огнем артиллерии, артпушек и минометов, средств управления войсками, комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТУР), стрелкового оружия и военного оборудования.

По данным предприятия, по итогам 2017 года Шепетовский ремзавод получил чистый доход более 360 млн грн.

 
Источник: Дело
 
 
 