Армия получила новую партию отремонтированных РСЗО "Ураган" (видео)

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") завершило ремонт очередной партии 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и передало их украинским Вооруженным силам. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

В "Укроборонпроме" сообщили, что во время ремонта завод полностью восстановил все узлы и агрегаты РСЗО "Ураган" и успешно провел испытания в присутствии заказчика.

В пресс-службе госконцерна акцентировали внимание на достоинства и тактико- технические характеристики этого РСЗО: первое - для перевода системы из походного в боевое положение нужно только три минуты, что в сочетании с высокомобильным шасси 8х8 позволяет оперативно перемещаться на позицию, наносить удар по противнику и избегать ответного огня.

"Широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие важные объекты противника", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также рассказали, что, помимо ремонта этих систем залпового огня, Шепетовский ремонтный завод проводит научно- экспериментальные работы по замене базового шасси РСЗО "Ураган" на шасси отечественного производства и установке на РСЗО "Ураган" современной системы управления огнем.

РСЗО "Ураган"

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новый ракетный комплекс "Ольха", серийное производство которой должно начаться вскоре.

СПРАВКА

Входящий в состав "Укроборонпрома" по решению правительства с 2011 года ГП "Шепетовский ремонтный завод" обеспечивает капремонт 126 образцов ракетно- артиллерийского вооружения, из них по 36 видам продукции завод является монополистом. Предприятие проводит ремонт реактивных систем залпового огня (РСЗО), самоходных артустановок, машин управления огнем артиллерии, артпушек и минометов, средств управления войсками, комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТУР), стрелкового оружия и военного оборудования.

По данным предприятия, по итогам 2017 года Шепетовский ремзавод получил чистый доход более 360 млн грн.