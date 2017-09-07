Ашан купил крупную сеть гипермаркетов в Украине

Компания также будет постепенно внедрять в бывших магазинах Караван свой коммерческий проект и другие направления в рамках своей новой концепции развития

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Ашан Ритейл Украина (входит в состав французской Auchan Group) приобрести дистрибьютора сети гипермаркетов Караван.

Об этом сообщила пресс-служба Ашан Украина, передает НВ Бизнес.

Отмечается, что после подписанного 20 июня 2017 года соглашения с дистрибьютором Караван, Ашан Ритейл завершил проект выкупа компании, благодаря полученному 5 сентября 2017 года разрешения на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины.

Компания также будет постепенно внедрять в бывших магазинах Караван свой коммерческий проект и другие направления в рамках своей новой концепции развития.

Напомним, что в июне компания Ашан Украина подписала соглашение с украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов.

Український Бізнес Ресурс

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