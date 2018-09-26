Ассоциация птицеводов проверила цены на курятину в Украине и Польше

В Украине курятина стоит дешевле, чем в Польше. Об этом сообщили УНН в Ассоциации птицеводов Украины.

Там рассказали, что в основных сетевых супермаркетах Польши стоимость 1 кг куриного бедра составляет 7,75-7,99 злотых (ориентировочно 60 грн), 1 кг филе - 16,79-19,99 злотых (130-155 грн), 1 кг тушки куриной - 6,99-8,39 (54- 65 грн).

В то же время в Украине стоимость 1 кг куриного бедра составляет 55 грн, 1 кг филе - 100 грн, 1 кг тушки куриной - 59 грн.

"Как видим, цены в Польше выше, чем в Украине. Добавлю, что филе, которое пользуется наибольшим спросом в ЕС, всегда будет дороже. Другие части, которые не пользуются таким спросом, всегда продаются по более низким ценам. Все зависит от покупательной способности населения", - прокомментировал директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Ранее сообщалось, что цены на курятину в Украине якобы дороже, чем в Польше.

Также напомним, что именно Украина является одним из главных поставщиков курятины в ЕС. Однако не все украинские производители получили разрешение на ввоз туда своей продукции. "Кормить" страны ЕС мясом птицы могут: "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба), "УПГ Малиновка", "УПГ-Инвест", "Птицефабрика Снятинская Нова", "Птицекомплекс Губин", "Комплекс Агромарс".

В то же время мясные изделия ЕС принимает только от "Мироновского хлебопродукта" (бренд "Легко") и "Торгового дома Левада", мясные полуфабрикаты - исключительно от "Мироновского хлебопродукта" (бренд "Легко").