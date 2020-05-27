Атомна генерація впала до історичного мінімуму - "Енергоатом"

Державні обмеження на вироблення атомної енергії впали до історичного мінімуму - 6630 МВт з 9490 наявних. Про це повідомляє т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні обмеження, накладені на нас державою у виробленні енергії, впали до історичного мінімуму - 6630 МВт з 9490 наявних. Навряд чи це сприятиме вирішенню фінансових проблем компанії і стабільності енергетичного ринку країни", - написав він.

За його словами, глава "Енергоатома" не пам'ятає, щоб за останні роки на АЕС "довгий час відкладали" ремонти енергоблоків, а тепер скористалися нагодою "підвищити безпеку".

"Усі заходи з безпеки розписані покроково і зазвичай для їх реалізації не треба ні зупиняти енергоблоки, ні виводити їх у резерв. На даний момент ми можемо виконати абсолютно всі детально регламентовані дії по підвищенню безпеки до 2023 року. Головне - щоб компанію не заганяли в борги, а у нас була можливість заробляти і закривати всі угоди з нашими підрядниками", - додав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому засіданні Антикризового енергетичного штабу заявив, що діяльність "Енергоатому" збиткова.

Наприкінці квітня Сергій Лещенко повідомив, що новопризначена в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець ініціювала зупинку трьох енергоблоків АЕС потужністю 3000 МВт і зниження генерації ще на п'яти. Такі дії вигідні олігарху Ринату Ахметову, якому належать теплові та сонячні електростанції. Вартість електроенергії, яку генерують ТЕЦ і "зелена енергетика", значно вище, ніж на АЕС.

21 квітня Запорізька АЕС відключила і вивела в резерв енергоблок No2 у зв'язку з балансовими обмеженнями у енергосистемі. Слідом за циим позапланово було зупинено енергоблок No3 Рівненської АЕС.