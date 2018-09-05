Аудит признал выдачу разрешений на добычу газа компании Фукса незаконной

Речь идет о 16 спецразрешениях на пользование и геологическое изучение нефтегазоносных недр в Полтавской и Харьковской областях

Разрешения на добычу газа компании российского олигарха Павла Фукса были выданы незаконно. К такому выводу пришли в отчете Государственной аудиторской службы по результатам проверки деятельности Госгеонедра с 2015 по 2017 годы, сообщает проект "Марлин".

В августе 2017 года частной фирме ООО "Голден Деррик" были выданы 16 спецразрешений на пользование и геологическое изучение нефтегазоносных недр в Полтавской и Харьковской областях. При этом разрешения были выданы без аукционов. Сейчас фирма называется ООО "Ист Юроуп Петролеум" и принадлежит российскому олигарху Павлу Фуксу.

По словам аудиторов, выдача таких спецразрешений невозможна без аукциона только в случае, если 25% предприятия принадлежит государству. Но после изучения устава ООО "Голден Деррик" они отметили, что 33% уставного капитала фирмы принадлежит национальной акционерной компании "Надра Украины", а 67% - иностранной фирме "Хартлог Лимитед" (Hartlog Limited), которая создана и существует согласно законодательству Республики Кипр.

Таким образом, ООО "Голден Деррик" не относится к компаниям, в уставном капитале которого не менее 25% акций принадлежат государству - резюмируют аудиторы.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Фукс получил еще больше украинских недр. В частности, компания Фукса получила разрешение на расширение до 50% ранее предоставленных ему в пользование участков недр