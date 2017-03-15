Аваков: перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских машин

Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр информполитики Юрий Стець, отмечает УП.

"Речь идет о перемещении грузов и в решении СНБО четко указанно каких: гуманитарных это не касается", - сказал Стець.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что решение не касается гражданского транспорта.

"Решение не касается граждан и их личного имущества", - пояснил он Украинской правде.

"Касается товаров в промышленных объемах , а не колбасы в сумках для семьи", - уточнил он.