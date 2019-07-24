Августовская цена на газ может стать ценой на отопительный сезон - Гройсман

Цена газа для населения в предстоящий отопительный сезон должна быть ниже или на уровне цены, которая будет установлена в августе и будет, как минимум, ниже на 5,5% цены в июле. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Я считаю, что сейчас окончательное снижение в августе - это должно быть ценой, которая должна быть не выше на следующий отопительный сезон", - сказал он.

"Потому что именно сейчас в этот период происходит закупка газа. Это означает, что он будет куплен дешевле в Европе, чем он покупался до сих пор", - пояснил премьер свою позицию.

Гройсман отметил, что в целом за три месяца снижение цены газа для населения составит 25%.

Напомним, что конечная стоимость газа для населения в августе снизится минимум на 5,5% по сравнению с июльской ценой, то есть до 4640 грн за тысячу кубометров (без НДС).

В июле "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с ценой июня - до 4,905 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

ZN.UA писало, что потребление газа не падает. Так, потребление в 2017-м составило 3,6 млрд кубометров, хотя в 2016-м было 4,5 млрд, что всего на 500 млн кубометров меньше, чем в 2014-м.

По материалам: Интерфакс-Украина