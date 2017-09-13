Авиакомпания МАУ начнет полеты из Киева в Дели

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейшая авиакомпания страны, 1 мая 2018 года начнет выполнение прямых регулярных рейсов между Киевом и Дели.

Как сообщила пресс-служба компании, новые рейсы между Украиной и Индией продолжительностью 6 часов 50 минут будут выполняться три раза в неделю, а с 7 июня интенсивность полетов увеличится до четырех рейсов в неделю.

Из Киева рейсы будут вылетать в понедельник, вторник, четверг, пятницу. Обратные вылеты из Дели - во вторник, среду, пятницу и субботу.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767-300 с тремя классами обслуживания - бизнес, премиум эконом и экономическим - в/из Международного аэропорта Дели (Indira Gandhi International).

"Дели станет пятым дальнемагистральным маршрутом в сети МАУ и вторым пунктом, соединяющим Украину со странами Индийского субконтинента", - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Минимальная стоимость билета в обе стороны с учетом всех сборов и налогов составляет: из Киева от 14,849 тыс. грн (цена может меняться в зависимости от колебаний курса гривни к доллару США), из Дели - от $529.

МАУ - ведущая украинская авиакомпания, соединяющая Украину с 80+ столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивающая стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. других городов мира.

МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска и Черновцов.

Флот МАУ состоит из 42 самолетов: четырех дальнемагистральных Boeing 767- 300ER, 25 среднемагистральных Boeing 737NG, восьми Boeing 737 (в том числе одного грузового Boeing 737-300SF) и пяти Embraer-E190. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.