Авиакомпания Qatar Airways сегодня совершит свой первый рейс из Украины

С 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы из Украины, написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук покидает министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой из Украины полетит уже 28 августа!" - заявил он.

Министр отметил, что Винарчук была назначена на эту должность "по результатам прозрачного конкурса, в котором приняли участие самые мощные украинские специалисты и даже известные эксперты".

В июне 2017 года пресс-служба Qatar Airways сообщала, что с 28 августа авиакомпания будет ежедневно совершать рейсы из Дохи в аэропорт Борисполь.

В рейтинге лучших мировых авиаперевозчиков 2017 года по версии британской маркетинговой компании Skytrax компания Qatar Airways заняла первое место.