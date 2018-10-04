Австрийская OMV вложила в «Северный поток-2» более €500 млн

Партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2» австрийская OMV уже инвестировала в строительство газопровода более €500 млн, сообщил глава компании Райнер Зеле.

«OMV уже направила около €500 млн на финансирование проекта, и мы готовы направить дальнейшее финансирование по запросу проектной компании в зависимости от хода строительства»,— цитируют господина Зеле информагентства.

Глава OMV рассказал, что построено уже около 50 км газопровода в водах Финляндии и Германии. От Дании разрешение на укладку газопровода ожидается в 2019 году.

В июле сенатор-республиканец Джон Баррассо подготовил законопроект о введении санкций против «Северного потока-2». Принятие документа может привести к выходу из проекта западных партнеров «Газпрома»: Shell, Wintershall, OMV, Engie, Uniper. В Кремле заявляли, что Россия способна самостоятельно достроить газопровод в случае введения санкций.

Тем временем «Нафтогаз» рассчитывает в конце года принудительно взыскать с «Газпрома» акции Nord Stream 2 AG. Акции хотят продать на аукционе в счет долга в $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража.