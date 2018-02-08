Австрийский бизнес доволен украинскими реформами, - Порошенко

Большинство австрийских инвесторов довольны реализованными в Украине реформами

Об этом президенту Украины Петру Порошенко сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает "ДС" со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Порошенко также отметил, что рад встретиться с канцлером в Вене после их встреч в Киеве уже в роли главы федерального правительства Австрии.

"Благодарен Австрии за поддержку миротворческой миссии под мандатом Совбеза ООН. Уверен, миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, стимулировать вывод российских войск с оккупированных территорий и обеспечить закрытие границы неконтролируемой участка между Украиной и РФ", - отметил президент.

"Также было приятно услышать от канцлера Себастьяна Курца, - продолжил Порошенко, - что большинство австрийских инвесторов довольны теми реформами, которые происходят в Украине. Это - дополнительный стимул для нас обеспечивать инвестиционную привлекательность и экономический рост в стране".

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Напомним, во время совместного брифинга с австрийским коллегой Ван дер Белленом Порошенко сообщил, что президент Австрии в марте этого года планирует посетить Украину, а также они договорились о проведении бизнес- форума.

Порошенко также отметил, что экономическое сотрудничество Украины и Австрии постоянно растет и взаимная торговля уже выросла на 17%.