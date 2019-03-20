Автогаз подорожает до 14 грн./л уже в марте

В феврале поставщики торговали топливом в убыток

За минувшие сутки средняя розничная цена автогаза в Украине выросла на 20 коп./л. и достигла 11,34 грн./л. Такие данные приводит консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости горючего - уже в марте оно может подорожать до 13-14 грн./л.

Участники рынка заверяют - дело вовсе не в жадности поставщиков и даже не в дефиците топлива: небольшая нехватка горючего не исключена, но кризиса, аналогичного тому, который случился летом 2017-го, точно не будет. Просто цены в феврале упали слишком сильно из-за существенного профицита. По оценкам экспертов "А-95", в этот период топлива на рынке было на треть больше, чем могли потребить автомобилисты всех категорий.

Чтобы доходчивее объяснить украинцам степень влияния этих тенденций на розничные цены, они приводят в пример то же лето позапрошлого года, когда дефицит топлива примерно в том же объеме привел к резкому скачку стоимости с 11 до 17 грн./л.

Хорошая новость в том, что трейдеры постепенно переходят на долгосрочные контракты на поставку импортного топлива, что дает основания прогнозировать стабильную ситуацию на рынке. Сейчас на такие соглашения вместе с внутренним производством приходится до 75% продаваемого в Украине пропан- бутана, говорит аналитик "А-95" Артем Куюн. И добавляет, что пару лет назад доля не превышала 30%.

В целом же, по его оценкам уже к концу марта цена автогаза в рознице на легальных заправках может достичь 13-14 грн./л. И на этой отметке стабилизируется.

Отметим, что с конца февраля литр топлива в рознице подорожал на 87 копеек. Сегодня самый дешевый LPG можно приобрести в сетях Shell (10,78 грн./л), а также Авиас и Укранфта (10,92 и 10,98 грн./л соответственно). Дороже всего заправится получится на WOG, Socar и Окко - от 11,79 до 11,82 грн./л.