Автогаз резко подешевел - каких цен ждать в январе 2019

Снег и метели создают проблемы для автоцистерн и могут подпортить ценовые ожидания

Украинские заправщики продолжают "валить" цены на автогаз. За минувшие длинные выходные ряд заправок опустили ценники на голубое топливо от нескольких копеек до 0,4-0,5 грн. на литре. В целом же за месяц, согласно данным Консалтинговой группы А-95, автогаз упал в цене уже на 2,21 грн./л. Падение продолжится и дальше, уверены эксперты.

На сегодняшний день, средняя по Украине цена автогаза составляет 13,76 грн./л. У крупных ритейлеров она несколько выше - до 14 грн./л. Как рассказал UBR.ua аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн, при благоприятных рыночных условиях ценники на сжиженный газ упадут еще на 2 грн. ближайшие две-три недели.

"Потенциал для снижения цен есть большой. Думаю, до Нового года или в первых числах января они просядут еще на гривну. Мировые цены на нефть сказываются тут скорее косвенно - автогаз дешевеет вслед за бензинами и дизелем, по инерции. Больше здесь сказываются запасы, которые надо распродать, и падение продаж, несмотря на предновогодний сезон. Хотя могут быть и исключения. Например, на моменте может подорожать ресурс, где есть перебои с поставками из-за заметенных снегом дорог, как в Полтавской области", - подметил в беседе с UBR.ua Куюн.